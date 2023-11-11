شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، 9 غيابات فى صفوف الأهلى قبل مواجهة الجونة أبرزهم معلول وأكرم توفيق، ومجلس الزمالك يناقش ملف المدير الفنى فى الاجتماع المقبل.

مجلس الزمالك يناقش ملف المدير الفنى فى الاجتماع المقبل

يناقش مجلس إدارة نادى الزمالك في اجتماعه المقبل المقرر له بعد غد الإثنين ملف المدير الفني الجديد المقرر أن يقود الفريق الأبيض في الفترة القادمة خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو التي تمت إقالته من تدريب الفريق عقب مباراة زد بالدورى.

9 غيابات فى صفوف الأهلى قبل مواجهة الجونة أبرزهم معلول وأكرم توفيق

يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على الجونة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري (دوري nile)، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين طوال السنوات الماضية.

بعثة منتخب الشباب تصل تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر للشباب إلى تونس تمهيداً لخوض بطولة شمال أفريقيا التي تنطلق 14 نوفمبر الجاري، ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وتضم 22 لاعبا.

يخضع العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، لعملية جراحية حالياً فى المستشفى الذي يُقيم فيه بمدينة 6 أكتوبر، بعدما اكتشف الفريق الطبي المُعالج وجود "تجمع دموي" بالمخ خلال الساعات الماضية.

خطف الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الأهلى المعار لفريق سيراميكا، الأضواء فى أول 6 جولات من دورى Nile، ليصبح هداف فريقه فى المسابقة برصيد 5 أهداف وينافس على لقب هداف بطولة الدورى.

يعمل الجهاز الطبي بفريق مودرن فيوتشر، على تجهيز مصابي الفريق وأبرزهم، باسم علي والكاميروني جوناثان نجويم، وذلك للحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقى، ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي يهزم الكويت الكويتى فى كأس العالم لأندية اليد