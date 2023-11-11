7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، 9 غيابات فى صفوف الأهلى قبل مواجهة الجونة أبرزهم معلول وأكرم توفيق، ومجلس الزمالك يناقش ملف المدير الفنى فى الاجتماع المقبل.
مجلس الزمالك يناقش ملف المدير الفنى فى الاجتماع المقبل
9 غيابات فى صفوف الأهلى قبل مواجهة الجونة أبرزهم معلول وأكرم توفيق
يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على الجونة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري (دوري nile)، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين طوال السنوات الماضية.
بعثة منتخب الشباب تصل تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا
وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر للشباب إلى تونس تمهيداً لخوض بطولة شمال أفريقيا التي تنطلق 14 نوفمبر الجاري، ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وتضم 22 لاعبا.
يخضع العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، لعملية جراحية حالياً فى المستشفى الذي يُقيم فيه بمدينة 6 أكتوبر، بعدما اكتشف الفريق الطبي المُعالج وجود "تجمع دموي" بالمخ خلال الساعات الماضية.
يعمل الجهاز الطبي بفريق مودرن فيوتشر، على تجهيز مصابي الفريق وأبرزهم، باسم علي والكاميروني جوناثان نجويم، وذلك للحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقى، ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
الأهلي يهزم الكويت الكويتى فى كأس العالم لأندية اليد
فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الكويت الكويتى بنتيجة 35 / 25، فى إطار تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة فى السعودية، لينتظر الفائز من لقاء الخليج السعودى والنجمة البحرينى لممواجهته غدا.
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