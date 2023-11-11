شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج السعودى يضرب موعدًا مع الأهلى فى تحديد مراكز مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق رجال كرة اليد بنادى الخليج السعودى موعداً مع الأهلى لمواجهته غدا الأحد فى فى لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقام فى السعودية بالفوز على النجمة البحرينى بنتيجة 27 / 24.

وفاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الكويت الكويتى بنتيجة 35 / 25، فى إطار أول لقاءات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام برشلونة الإسبانى الخميس الماضى بنتيجة 37/26، فى ثانى مواجهاته بالدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19/16 لصالح برشلونة الإسبانى، ونجح الأهلى فى الفوز على النور السعودى بنتيجة 38/20 فى أول مواجهات البطولة.

وشهدت ضربة البداية حصول محمد إبراهيم، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي، وتسلم إبراهيم الجائزة من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقدم محمد إبراهيم أداءً مميزًا ساهم في فوز الأهلي بنتيجة 38-20.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ، إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

تضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر و قارة افريقيا بالبطولة النادى الاهلى.