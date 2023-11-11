شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى يتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم للسيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل زياد السيسى لاعب منتخب سلاح السيف، إلى دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى الجزائر بالفوز على نظيره بطل فرنسا بنتيجة 15 / 14 فى دور الـ 32 ، وذلك بعدما حقق الفوز على بطل أمريكا بنتيجة 15 / 11 ليتأهل إلى دور الـ 32.

وحقق زياد السيسى ميدالية تاريخية البروزنزية ببطولة العالم للمبارزة بحصد البرونزية فى المنافسة مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الماضى.

فيما تمكن محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش إلى ربع النهائى بكأس العالم للشيش المقام فى تركيا بالفوز على بطل روسيا بنتيجة 15 / 12 فى دور الـ 16، بعد الفوز على بطل كوريا الجنوبية فى دور الـ32 بنتيجة 15 / 13، وفاز حمزة فى دور الـ 64 الرئيسى على بطل المجر بنتيجة 15 / 11 .

وسبق وحقق البطل المصري محمد حمزة، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، ذهبية تاريخية بالفوز على بطل هونج كونج فى المباراة النهائية بكأس العالم للكبار مدينة أكابولكو المكسيكية مايو الماضى.

من ناحية أخرى، رفض محمود السيد، لاعب منتخب مصر للسلاح، مصافحة لاعب إسرائيل فى كأس العالم لسيف المبارزة فى سويسرا، وقام السيد بذلك بعد الفوز على لاعب الاحتلال إسرائيلى بنتيجة 5/0، حيث يتضامن لاعب منتخب مصر للسلاح مع القضية الفلسطينية.

وقام لاعب إسرائيل بتقديم شكوى ضد بطل منتخب مصر بعد رفض مصافحته أمام الجميع فى منافسات كأس العالم.