عودة نيدفيد.. كولر يعلن التشكيل الرسمي لمواجهة الجونة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في الخامسة مساء اليوم ، في بطولة الدوري المصري.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعه - خالد عبد الفتاح
خط الوسط: كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست
ويجلس علي دكة البدلاء كلاً من:
مصطفي شوبير - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس - مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - كريم فؤاد - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو