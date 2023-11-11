عودة نيدفيد.. كولر يعلن التشكيل الرسمي لمواجهة الجونة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في الخامسة مساء اليوم ، في بطولة الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعه - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست

ويجلس علي دكة البدلاء كلاً من:

مصطفي شوبير - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس - مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - كريم فؤاد - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو