شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعود لقيادة النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء السبت إلى قيادة فريق النصر السعودي عندما يحل الأخير ضيفاً على الوحدة في ملعب الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تنطلق المباراة عند العاشرة بتوقيت الإمارات وتقوم قنوات ssc الرياضية بنقلها مباشرة،ويقودها تحكيمياً المكسيكي فيرناندو غيريرو.

يعود رونالدو الذي يتصدر هدافي الدوري برصيد 12 هدفاً إلى قيادة (العالمي) بعد غيابه الثلاثاء الماضي عن مباراة الدحيل ضمن دوري أبطال آسيا لعدم جاهزيته الجسدية بحسب تصريحات مواطنه لويس كاسترو المدرب قبل المباراة بسبب تراكم المباريات وتأثيرها على الكتلة العضلية للاعب.

ويبحث النصر عن النقاط الثلاث حتى يبقى على بعد 4 نقاط من غريمه الهلال الذي يتصدر برصيد 35 نقطة وفاز بآخر مبارياته الجمعة على التعاون 2-0.

ويمتلك النصر مقومات الفوز على الورق،ما لم يستطع الوحدة بقيادة مدربه اليوناني دونيس ابتكار تكتيك يوقف قدرات رونالدو وساديو ماني وأوتافيو الهجومية تشهد عودة هامة للبرازيلي تاليسكا الذي غاب عن مباراة الخليج،كما يعود الظهير سلطان الغنام بعد انتهاء إيقافه لمدة 4 مباريات.

من جهته استطاع الوحدة العودة للانتصارات في الجولة الثانية عشرة بفوزه خارج الديار على الحزم 2-1،والفريق المكاوي يحتل المركز الثامن برصي 16 نقطة من خمس انتصارات وتعادل بينما خسر في 6 مباريات.

وتقام في ختام الجولتين مباراتين بجانب سهرة النصر والوحدة،حيث يستضيف الأخدود فريق الحزم في مواجهة البحث عن مغادرة المركز الأخير،ويستضيف الفيحاء العاشر الاتفاق السابع في سباق تحسين المراكز ومنطقة الآمان.