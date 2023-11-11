الامارات | رئيس ريال مدريد يطلب التحرك لإبقاء كرة القدم على قيد الحياة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "إما أن نتحرّك الآن وإلا فلن تبقى كرة القدم على قيد الحياة".. جدّد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريس دعوته لإنشاء بطولة مغلقة مخصّصة لأفضل الأندية الكروية في أوروبا، السبت، خلال الجمعية العمومية لفريق العاصمة.

وقال بيريس أمام "سوسيوس" ريال مدريد "تعيش كرة القدم أزمة مؤسّسية غير مسبوقة (...) كرة القدم الأوروبية ليست ملك رئيس ويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) وكرة القدم الإسبانية ليست ملك رئيس الليغا (رابطة الدوري). السوبر ليغ ضرورية أكثر من أي وقت مضى".

وتابع رئيس ريال "الهدف هو تقديم أفضل كرة قدم وأن تحدّد الأندية مصيرها".

واهتزت كرة القدم الأوروبية في عام 2021 بمحاولة 12 نادياً من بين الأفضل في القارة العجوز تأسيس الدوري السوبر، المنافس لدوري أبطال أوروبا، لكن بعد رد فعل عنيف من المشجعين والحكومات، انسحبت معظم هذه الأندية من دون أن تبصر المسابقة الجديدة النور، بعد أقل من 48 ساعة على طرح المشروع.

وبقي كل من يوفنتوس وعملاقي إسباني ريال مدريد وبرشلونة متمسكاً بهذا المشروع.

وأردف بيريس قائلاً: "لريال مدريد مسؤولية تجاه كرة القدم الأوروبية (...) التاريخ يفرض علينا ذلك".

وحسب بيريس، فإن الأندية الأوروبية "يتعيّن عليها منح أفضل عرض لمشجعيها.. من خلال تخفيض أسعار مشاهدة المباريات عبر التلفزيون، بينما نقدّم لهم عرضاً سيئاً بشكل متزايد".

وشرح بيريس: "يتعيّن إنفاق 10% من الحد الأدنى للأجور لإتاحة فرصة المشاهدة. صُمّمت السوبر ليغ لحلّ كل تلك المشكلات"، معتبراً ان "ويفا لا تملك حق احتكار كرة القدم".

وانتقد رئيس النادي المتوّج بأكبر عدد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا (14) النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا: "مشروع فارغ" يتضمن المزيد من المباريات اعتباراً من الموسم المقبل.