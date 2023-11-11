شكرا لقرائتكم خبر عن الفار يلغي هدف تقدم الجونة فى شباك الأهلي بالدقيقة الأولى من خطأ الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى حكم الفار هدف تقدم الجونة، الذى سجله أيمن موكا لاعب الفريق الساحلي فى مرمى الأهلي، فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ فادحا لقائد الفريق الأحمرمحمد الشناوى بعدما ارتطمت به الكرة ودخلت إلى المرمى.

وتقام الأهلي والجونة حاليا باستاد خالد بشارة والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

وخط الهجوم: أنتوني موديست.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

الوسط: محمد الدغيمي – أليو جاتا - أيمن موكا

الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – جابريل شيكودي

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: صبحي سليمان، عبادي، سيف العجوز، حسام غانم إيفونا، محمد عماد، إيمانويل لاكي، محمد الصباحي، كريم ممدوح، أشرف مجدي.