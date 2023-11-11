"كفاية الشناوي".. جماهير الأهلي تعلق على أداء الأهلي ضد الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقدت جماهير الأهلي أداء الفريق ضد الجونة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة الرابعة من الدوري المصري (لقاء مؤجل).

كتب أحد جماهير الأهلي عبر موقع التغريدات "إكس": "تحسوا أن الأهلي هو الجونة والجونة هو الأهلي، الجونة اللي بتهاجم عشان تحرز هدف ولاعبين الأهلي مش في الملعب"، فيما علق آخر: "مذيع ماتش الأهلي والجونة محبط والنبي مش ناقصين إحباط كفاية علينا موديست والشناوي، قاعد يقول التاريخ لوحده مش كفاية قصده إيه؟ لأ التاريخ هيفضل محفور أن الأهلي نادي كبير رغم أنف الجميع".

وانتقد آخر: "الأهلي بلا روح ولا طعم والجونة أخطر".

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل منهما في الشوط الأول حتى الآن، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

قبل مباراة الجونة.. كهربا يستعرض عضلاته بهذا الفيديو

موديست يقود الهجوم.. مفاجأت في تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة