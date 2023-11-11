"الجانب الخطأ من ميلان".. مشجعة كأس العالم تنشر هذه الصورة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت إيفانا نول صورة عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ووجهت الشكر لنادي ميلان الإيطالي.

علقت نول على الصورة "شكرا لك ميلان على استضافتي"، وتفاعل الجمهور مع الصورة، يحث علق أحدهم: "أحب كرة القدم كثيرا"، وأضاف آخر تعليقا: "جميلة كالعادة"، وعلق آخر: "الجانب الخطأ من ميلان".

يذكر أن الكرواتية إيفانا نول ظهرت في مدرجات كأس العالم الأخير الذ ي أقيم في قطر، وتوج به المنتخب الأرجنتيني الذي واجه المنتخب الفرنسي في النهائي.

وظهرت نول في مدرجات الملاعب التي شهدت مباريات منتخب بلادها كرواتيا.

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