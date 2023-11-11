موديست يفتتح أهدافه مع الأهلي بالدوري.. وبلحاج يلحق بصدارة الهدافين

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفرنسي أنتوني موديست في إحراز أولى أهدافه مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، منذ انضمامه للفريق الأحمر مطلع الموسم الحالي.

وأحرز موديست هدف تقدم الأهلي في مواجهة الجونة التي تقام حاليا في بطولة الدوري المصري الممتاز وتحديدا في الدقيقة 36.

وكان الشوط الأول انتهى بين الأهلي والجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي تقام بينهما على ملعب حيري بشا.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لموديست مع الأهلي منذ انتقاله للقلعة الحمراء، حيث أحرز هدف في مواجهة إنبي ببطولة كأس مصر.

وفي المقابل نجح المغربي أحمد بلحاج في إحراز هدف التعادل للجونة في شباك الأهلي، واللحاق بصدارة هدافي الدوري المصري الممتاز ب6 أهداف بالتساوي مع الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري الذي يمتلك نفس الرصيد من الأهداف.