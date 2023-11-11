"إخواني لقد تسرعنا فى الحكم ".. كيف علق جمهور الأهلي على هدف موديست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علقت جماهير الأهلي على هدف موديست في الجونة، عبر موقع التغريدات "إكس".

كتب أحد جماهير الأهلي: "إخواني لقد تسرعنا فى الحكم على اللاعب الظاهرة انتوني موديست"، وعلق آخر: "شد جهاز الوريد من أيده ومسك إزازة المحلول رزعها على الأرض وقام خد رشفة سريعة من الشاي وقال، والله لأوريكم مين هو أنتوني موديست".

نشر أحد الجماهير صورة الظاهرة رونالدو وعلق: "أنتوني موديست الظاهرة الحقيقى وصل"، وكتب آخر: "رفقاً بكرة القدم يا موديست، من حق الكبير يدلع،حمدالله علي السلامه يا جدو".

يذكر أن الأهلي تعادل مع الجونة في الشوط الأول من المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز.

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