الجونة يلحق بالأهلي التعثر الأول في الدوري بالتعادل معه 1/1

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل الفريق الأول للنادي الأهلي، مع الجونة بهدف لكل لفريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب خيري بشارة، وفقد الفريق الأحمر أول نقطتين في سباق الدوري المصري الممتاز.

جاءت المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين، وضغط الأهلي هجوميا من البداية، بينما اعتمد الجونة على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

أحرز الفرنسي أنتوني موديست هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 66، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

وفي المقابل نجح المغربي أحمد بلحاج في إحراز هدف التعادل للجونة في شباك الأهلي، بالدقيقة السادسة من ركلة جزاء، بعد اصطدام الكرة في يد محمد هاني.

بهذه النتيجة رفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة وتقاسم صدارة البطولة مع بيراميدز الذي يمتلك نفس الرصيد، بينما ارتفع رصيد الجونة إلى تسعة نقاط في المركز الثامن.

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