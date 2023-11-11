الأهلي ثالث العالم متفوقا على برشلونة بالتصنيف الشهري للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

تلقى النادي الاهلي خبرا سارا، مع الدخول في فترة التوقف الدولي وفي ختام مباريات الاهلي قبل انطلاق معسكر المنتخب في شهر نوفمبر.

وقفز النادي الأهلى للمركز الثالث فى تصنيف الأندية، وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، للتصنيف الشهري للأندية لعام 2023.

وحل النادي الأهلي في المركز الثالث متفوقاً على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى وأبرزها برشلونة الإسباني وروما وانتر ميلان الإيطاليان.

وتصدر فريق مانشستر سيتي القائمة برصيد 296 نقطة، جاء ريال مدريد الإسباني فى المركز الثاني برصيد 288 نقطة، واحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 244 نقطة.

احتل نادى بيراميدز المركز الـ 50 برصيد 148 نقطة، وجاء نادى الزمالك فى المركز الــ 97 فى ترتيب الأندية برصيد 113 نقطة.

وانتهت مباراة الأهلي والجونة بالتعادل الايجابي ١/١ ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

"قمتين".. مواعيد لقاءات الأهلي والزمالك في الكأس ودوري المرتبط

"بيلبس أي جول".. جمهور الأهلي ينتقد الشناوي ومدافع الفريق بسبب مباراة الجونة

"الجانب الخطأ من ميلان".. مشجعة كأس العالم تنشر هذه الصورة والجمهور يعلق