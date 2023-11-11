شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري تغييرين بنزول إمام وديانج بدلا من أفشة ونيدفيد أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأهلي تغييرين فى مباراته أمام الجونة بالدقيقة 58 بنزول الثنائي إمام عاشور واليو ديانج بدلا من أفشة وكريم نيدفيد، في المباراة التي تجمعهما باستاد خالد بشارة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

وخط الهجوم: أنتوني موديست.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

الوسط: محمد الدغيمي – أليو جاتا - أيمن موكا

الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – جابريل شيكودي

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: صبحي سليمان، عبادي، سيف العجوز، حسام غانم إيفونا، محمد عماد، إيمانويل لاكي، محمد الصباحي، كريم ممدوح، أشرف مجدي.