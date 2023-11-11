شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر للناشئات تغادر برازفيل بعد مواجهة الكونغو بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب مصر للناشئات، العاصمة الكونغولية برازفيل، فى طريقها للقاهرة، استعدادا لمواجهة المنتخب الكونغولى 19 نوفمبر الجاري فى جولة الإياب بتصفيات المونديال.

وتعادل منتخب مصر للناشئات أمام مضيفه منتخب الكونغو برازافيل بهدف مقابل هدف، في ذهاب الدور الثاني من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

تقدم منتخب مصر في الشوط الأول عن طريق دانا نده، بينما تعادل منتخب الكونغو برازافيل في الشوط الثاني، وستكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر الجاري بالإسكندرية.

وكان منتخب مصر للناشئات قد بدأ مواجهة منتخب الكونغو بتشكيل ضم كلًّا من: عزة الفولي، نورا خالد، رودينا عبد الرسول، نور عبد الواحد، حبيبة عمر، جوي عماد، مايا إيهاب، دنا ندا، حلا مصطفى، فرح هشام، حبيبة عصام.