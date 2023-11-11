شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي يضغط لتسجيل هدف التقدم والجونة يفرض التعادل 1/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والجونة المُقامة حالياً باستاد خالد بشارة والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile) والنتيجة مازالت التعادل 1/1.

سجل الجونة هدفا مبكرا فى الدقيقة الأولى عن طريق أيمن موكا من خطأ فادح لمحمد الشناوي في إبعاد الكرة من أمام مرماه، حيث ارتطمت الكرة في جسم لاعب الجونة وارتدت في شباك الأهلي، قبل أن يلغي حكم الفار الهدف بداعي وجود لمسة يد على لاعب الفريق الساحلي.

بعد الهدف واصل الجونة الضغط على الأهلي فيما جاءت هجمات الاخير بشكل مُتباعد وعلى أستحياء شديد وغاب الخطورة الحمراء على مرمى الفريق الساحلي.

وسدد أحمد بلحاج كرة قوية للجونة مرت بجوار القائم في الدقيقة 26 وتواصل الهجوم الواضح من الجونة مع التراجع من الأهلي ، وعكس مجريات المباريات ينجح موديست في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 37 بعجما تلقى تمريرة من وسط الملعب عن طريق طاهر محمد طاهر إلى داخل منطقة الجزاء وتمكن أنتوني موديست من مرواغة دفاع الجونة وسددها في الزاوية اليسرى للمرمى مُعلناً الهدف الأول للأحمر.

بعد الهدف حاول أصحاب الأرض إدراك التعادل بهجمات مُتتالية وأحتسب الحكم ضبة جزاء للجونة بعدما لمست الكرة "يد" محمد هاني داخل منطقة جزاء الأهلي سجل منها أحمد بلحاج هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وجاء تشكيل الأهلي كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

وخط الهجوم: أنتوني موديست.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

الوسط: محمد الدغيمي – أليو جاتا - أيمن موكا

الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – جابريل شيكودي

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: صبحي سليمان، عبادي، سيف العجوز، حسام غانم إيفونا، محمد عماد، إيمانويل لاكي، محمد الصباحي، كريم ممدوح، أشرف مجدي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة كعادة الشوط الأول من الأهلي وحماسية من الجونة المُسيطر على اللقاء وفي الدقيقة 58 أجرى ماريل كولر مدرب الاهلي تغيير ثنائي بنزول ديانج وأمام عاشور بدلاً من أفشة وكريم نيدفيد.

حاول الاهلي زيادة الضغط الهجومي لكن دون جدوى خاصة في ظل الترابط من الجونة وشارك كرؤيم فؤاد بدلاً من حسين الشحات في الدقيقة 74.