شكرا لقرائتكم خبر عن ألتراس الأهلى مسلسل أزمات مستمرة.. واستاد خالد بشارة يشهد الواقعة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لمسلسل أزمات ألتراس الأهلي، وقعت اليوم مشادات بين الجماهير وبعضها، خلال مباراة الأهلى والجونة التي أقيمت باستاد خالد بشارة قبل قليل.

ونجحت قوات الأمن فى احتواء أزمة جماهير النادي الأهلي القادمة من القاهرة لمؤازرة فريقها في مباراة الجونة التى أقيمت مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدوري والذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

وفوجئ الجميع فى استاد خالد بشارة بجماهير الأهلي القادمة من القاهرة بإصرارها على التواجد فى المدرج الخاص بالدرجة الثالثة شمال قبل انطلاق المباراة، الأمر الذى أثار غضب واستياء الحضور، سواء من الجمهور أو مسئولى الناديين أو إدارة الاستاد.

مناوشات جماهير الأهلي القادمة من القاهرة مع الجماهير المتواجدة بالجونة قبل انطلاق المباراة لم تستمر طويلاً بفضل تعامل رجال الأمن المثالي مع الحدث، فقد نجحت القوات الأمنية في الخروج بالأزمة إلى بر الأمان.

قوات أمن الغردقة تواجدت بكثافة في محيط استاد خالد بشارة ونجحت في احتواء الموقف سريعا وإقناع جماهير مدينة الغردقة بترك مدرج الثالثة شمال للجماهير الوافدة من خارج الغردقة.