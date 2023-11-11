شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء وبطاقة حمراء وتحكيم جيد فى لقاء الجونة والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسابقة: الجولة الرابعة المؤجلة من دورى النيل

النتيجة: هدف مقابل هدف

حكم الساحة: محمد يوسف

المساعد الأول: هانى عبد الفتاح

المساعد الثانى: أسامة عبد اللطيف

الحكم الرابع: محمود ناصف

حكام ال VAR: مصطفى مدحت، محمد عباس قابيل

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نجح طاقم التحكيم بقيادة محمد يوسف فى إدارتها بشكل جيد، نتيجة التركيز والاهتمام واتخاذ القرارات الصحيحة فى غالبية الأحداث خلال شوطى المباراة وكانت أبرز الحالات كالآتى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة الأولى يتم تسجيل هدف فى مرمى الأهلى، الحكم يحتسب لمسة يد على المهاجم والقرار صحيح لأن الكرة اصطدمت باليد وال VAR يؤكد على صحة القرار.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 45 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح الجونة نتيجة مخالفة لمس الكرة باليد على لاعب الأهلي محمد هانى والقرار صحيح ، اليد مكبرة الجسم بشكل غير طبيعي وال VAR يؤكد على صحة قرار الحكم.

الحالة الثالثة: الحكم يشهر البطاقة الحمراء للاعب الجونة نتيجة الانذار الثانى لتعطيل الهجوم الواعد والقرار صحيح.

الشخصية والسيطرة على المباراة: نجح الحكم فى السيطرة على المباراة والتواجد فى الاماكن التى تؤهله لاتخاذ القرارات الصحيحة وخاصة داخل مناطق الجزاء، وكان تركيزه حاضراً من بداية المباراة وحتى نهايتها.

الحكام المساعدون: نجح الحكمان المساعدان فى ضبط حالات التسلل والتعاون بالقرارات التحكيمية مع الحكم طبقا للقانون

حكام ال VAR : لا توجد حالات تستحق تدخل تقنية ال VAR