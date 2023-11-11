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موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ، نظيره برينتفورد، في تمام الرابعة مساء، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 12 لمنافسات موسم 2023-2024 من .

يدخل ليفربول صاحب الأرض والجمهور المباراة وعينه على تحقيق فوز جديد يجعله يواصل المنافسة للوصول إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، والذي يحتل فيه المركز الثالث برصيد 24 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي برصيد 27 نقطة وتوتنهام الوصيف برصيد 26 نقطة.

من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب مواجهة برينتفورد بالتشكيل التالي:-

أليسون بيكر

كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت ألكساندر آرنولد

واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرفانبيرش

ديوجو جوتا - داروين نونييز - محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بين سبورتس اتش دي ١، بتعليق: عصام الشوالي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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