شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتوج ببرونزية نصف ماراثون آسيا للفرق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تصوير: يوسف الأمير

توج منتخب الإمارات بالميدالية البرونزية للفرقي للعموم في بطولة نصف ماراثون آسيا 2023 لمسافة 21 كلم، محققاً إنجازاً كبيراً في انطلاقة النسخة الأولى للبطولة التي أقيمت السبت، في مرسى دبي فستيفال سيتي بدبي، بتنظيم اتحاد الإمارات لألعاب القوى بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي، وبإشراف الاتحاد الآسيوي، الذي أشاد بالتنظيم المتميز والتفاعل المجتمعي الكبير، وأكد أن الإمارات أهدت «أم الألعاب» انطلاقة رائعة لنصف الماراثون، لاسيما مع مشاركة أكثر من 1000 مشارك في مجمل الفعاليات.

وحقق منتخب الإمارات إنجازه بحلوله في المركز الثالث بزمن قدره 3:27:25 ساعات، وبعد منافسة قوية مع منتخب الهند الذي حسم المركز الأول بزمن 3:17:56 ساعات، والوصيف كازاخستان بـ3:26:46 ساعات.

وحضر السباق وتوج الأبطال سعيد حارب الأمين العام مجلس دبي الرياضي، وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، واللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، ودحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، وفهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي.

وأكد لاعبو المنتخب مبارك المراشدة، وصالح السويدي، وخالد خليل، وعبيد النعيمي، الذين خاضوا التحدي مع أفضل العدائين من 20 دولة آسيوية، أن البرونزية تمثل دافعاً لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة.

وشارك منتخب سيدات الإمارات في سباق نصف ماراثون آسيا، ومثلته اللاعبات رقية المرزوقي، وهدى النعيمي، وكلثوم المازمي، وخديجة النقبي، في تجربة لاكتساب الخبرة ورفع المستويات لقادم الاستحقاقات، وحقق المركز السادس بزمن 5:37:59 ساعات، فيما حقق منتخب قيرغزستان المركز الأول بزمن 3:46:08 ساعات.

وأشاد دحلان الحمد بالحدث الذي تضمن إقامة 3 سباقات مجتمعية لمسافات الميل و5 و21 كم، مؤكداً أن الإمارات نظمت نسخة أكثر من رائعة، وأكدت ثقة الاتحاد الآسيوي بقدرات دبي على استضافة الأحداث الكبرى، معتبراً أن الإمارات استحقت ذهبية التنظيم.

رقم رائع

وقال سعيد حارب: «سعداء بالنجاح الكبير الذي تحقق، وبإشادة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، ولعل مشاركة 20 دولة يعد رقماً رائعاً، والاتحادان الآسيوي والإماراتي لألعاب القوى أهدينّا حدثاً رائعاً، وتوافرت له كل مسببات النجاح، ومجلس دبي الرياضي يطبق رسالة الحكومة بالعمل التكاملي، ويحرص على إنجاح النشاط الرياضي، ولدينا هذا الأسبوع فقط، 25 حدثاً رياضياً، والكل يسهم في إنجاح تلك الأحداث».

وقال اللواء الدكتور محمد المر: «النجاح الذي تحقق ترجمة للجهود الكبيرة التي بذلت في الفترة الماضية من الاتحاد والشركاء من مجالس رياضية وأندية، ونعتز بإشادة الاتحاد الآسيوي بالتنظيم الذي جاء متكاملاً من جميع النواحي».

وقال فارس المطوع: «الإنجازات ليست غريبة على دولة الإمارات، ونبارك لمنتخبنا الميدالية البرونزية».