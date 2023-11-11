شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل دبا والجزيرة الحمراء في «تمهيدي الكأس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

حجز دبا الفجيرة بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم والتي تلعب بنظام خروج المغلوب.

وألحق دبا بجاره العروبة الخسارة الأولى هذا الموسم بالفوز 4-صفر خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب دبا ضمن الدور الثاني، سجل رباعية «النواخذة» على مدار الشوطين البرازيلي واندرسون مورا هدفين في الدقيقتين 38 و45 وأضاف بيدور هنريكو الهدف الثالث عند الدقيقة 76 ومحمد علي الهدف الرابع في الدقيقة 90 وبهذا يتأهل دبا للمرحلة القادمة فيما ودع العروبة المسابقة.

وكان الفوز والتأهل أيضاً من نصيب الجزيرة الحمراء على حساب ضيفه الذيد 3-صفر، وسجل للفائز فيكتور هينريك وبريان فينوجليو وسبيل المدني بالخطأ في مرمى فريقه «نيران صديقة» ليتأهل الجزيرة الحمراء للدور ربع النهائي. ويلعب الأحد دبا الحصن مع سيتي، والعربي مع جلف أف سي.