شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل توقيت لـ «النشمي» في «لقايا الذيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن منافسات سن اللقايا، ضمن سباق شارة ديوان رئيس الدولة لسباق الهجن، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بمتابعة وتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن 18 شوطاً لسن اللقايا لهجن الشيوخ وأبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 5 كيلومترات.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «المسك» لعبيد الكتبي، الشوط الثاني «برقية» لسعيد العامري، الشوط الثالث «عزام» لسعيد سالم، الشوط الرابع «النشمي» لعبدالله العامري، وحقق زمناً قدره 7:51:88 دقيقة، وهو أفضل توقيت شهده السباق، الشوط الخامس «مشكورة» لسعيد العامري، الشوط السادس «ملوح» لمهير الكتبي، الشوط السابع «ملهم» لعلي بن لاحج، الشوط الثامن «مشكور» لسعيد الكتبي، الشوط التاسع «الهلالية» لمانع الكتبي، الشوط العاشر «خيرة» لعبيد الحافري، الشوط الحادي عشر «لمح البصر» لأحمد الكتبي، الشوط الثاني عشر «مشكور» لسالم الكتبي، الشوط الثالث عشر «سمحة» لمطر بالصوب، الشوط الرابع عشر «ناصية» لحارب الشامسي، الشوط الخامس عشر «شاهين» لمحمد الكتبي، الشوط السادس عشر «السهل» لمحمد المزروعي، الشوط السابع عشر «بشاير» لعلي الكتبي، الشوط الثامن عشر «العفريت» لحمد الزحمي.