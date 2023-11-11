شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يشارك سيتي الصدارة قبل قمة الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضيّق أرسنال الخناق على مانشستر سيتي المتصدّر، عندما عمّق جراح ضيفه بيرنلي وفاز عليه 3-1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي في كرة القدم، والتي شهدت تفريطاً من توتنهام بصدارة ولو مؤقتة بخسارته أمام مضيفه ولفرهامبتون 1-2.

وبأهداف البلجيكي لياندرو تروسارد (45+1)، وليام صاليبا (57) والأوكراني أولكسندر زينتشينكو (74)، في مقابل هدف جوش براونهيل الوحيد لبيرنلي (54)، عزّز أرسنال رصيده من النقاط إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن سيتي المتصدّر الذي يحلّ ضيفاً على تشيلسي الأحد في لقاء قمة، فيما بقي بيرنلي مع 4 نقاط في المركز ما قبل الأخير.

وبعد أخذ ورد طوال الشوط الأول، تمكّن أرسنال من افتتاح التسجيل قبل انتهائه، تحديداً في الدقيقة 45+1 عندما حوّل زينتشينكو عرضية ارتقى لها بوكايو ساكا برأسه، لتصل إلى تروسارد الذي تابعها بسهولة في الشباك.

وعلى عكس سير المباراة، تمكّن بيرنلي إدراك التعادل، عندما اخترق الأميركي لوكا كوليوشو دفاع أرسنال بمهارة من الجهة اليسرى، ليمرر عرضية لم يتمكن جاي رودريغيز من التعامل معها، فوصلت براونهيل الذي سددها في الشباك (54).

لكن ما هي إلا ثلاث دقائق، حتى نفّذ تروسارد ركنية وصلت إلى رأس صاليبا الذي حوّلها في المرمى (57).

وقبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أضاف أرسنال الهدف الثالث بعد معمعة في دفاع بيرنلي أوصلت الكرة إلى زينتشينكو الذي سددها جميلة في الشباك (74).

و قبيل ذلك، قلب ولفرهامبتون الطاولة على ضيفه توتنهام عندما حول تخلفه أمامه إلى فوز 2-1 وحرمه من استعادة التوازن والصدارة ولو مؤقتاً.

وكان توتنهام في طريقه إلى استعادة توزانه عقب الخسارة الأولى هذا الموسم أمام تشلسي 1-4 الاثنين الماضي في المرحلة الحادية عشرة، عندما أنهى الوقت الأصلي متقدماً بهدف مبكر للويلزي برينان جونسون في الدقيقة الثالثة، لكن ولفرهامبتون سجل هدفين في الوقت بدل الضائع عبر الإسباني بابلو سارابيا (90+1) والغابوني ماريو ليمينا (90+7).

ويدين ولفرهامبتون بفوزه إلى سارابيا الذي أدرك التعادل بعد أربع دقائق من دخوله مكان البرازيلي جواو غوميش، ثم صنع تمريرة هدف الفوز لليمينا بعد ست دقائق.

ومني توتنهام بخسارته الثانية توالياً فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثالث.