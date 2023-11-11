شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المشاركين في «عربية الجودو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

تتواصل التحضيرات لانطلاقة منافسات البطولة العربية لفرق الشباب والأشبال للجودو من الجنسين والتي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والعربي للجودو، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة في الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر الحالي، حيث ارتفع عدد المشاركين إلى 285 لاعباً ولاعبة من 26 نادياً.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التسجيل انضمام نادي الشارقة لرياضة المرأة بعدد 27 لاعبة، كما انضم لقائمة المشاركة مركز الاتحاد الأردني للجودو بعدد 3 لاعبين، ليرتفع عدد الدول العربية المشاركة في البطولة على مستوى الأندية إلى 8 دول عربية، والتي ستبدأ الوصول إلى الإمارات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لاعتماد المشاركة الرسمية، وحضور الاجتماع الفني وقرعة البطولة المقررة يوم الخميس المقبل.