شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة في الوقت الضائع.. وولفرهامبتون يحرم توتنهام من صدارة البريميرليغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوَّل فريق وولفرهامبتون تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه توتنهام (2-1)، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على أرضية استاد مولينيو، في افتتاح منافسات الجولة 12 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم توتنهام مبكراً في الدقيقة الثالثة، بهدف للمهاجم برينان جونسون، ثم أدرك وولفرهامبتون التعادل في الوقت بدل الضائع، عن طريق الإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة 91.

وظن الجميع أن اللقاء سينتهي بالتعادل، ليخطف لاعب الوسط ماريو ليمينا هدف الانتصار لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 97 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من بابلو سارابيا كسر بها مصيدة التسلل، ليتابعه ليمينا بلمسة في شباك حارس السبيرز.

وبتلك النتيجة رفع فريق وولفرهامبتون رصيده إلى 15 نقطة، ارتقى بها لاحتلال المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزه الرابع هذا الموسم في البريميرليغ.

وفي المقابل، تجمد رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند 26 نقطة، ليفرّط في فرصة خطف الصدارة مؤقتاً من منافسه مانشستر سيتي، حيث يحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن كتيبة المدرب بيب جوارديولا الذين يحتلون المركز الأول.