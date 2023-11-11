شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يوضح موقفه من اللعب بكأس العالم 2026 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي، عن موقفه من خوض منافسات كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده.

وأوضح ميسي خلال حديثه عن مستقبله الكروي، في احتفالية نادي إنتر ميامي بحصوله على جائزة الكرة الذهبية: «أقول دائماً إنني لا أحب التفكير في المستقبل، أشعر بأنني بحالة جيدة بدنياً، وسأحصل على فترة من الراحة، هي الأطول في مشواري بالملاعب».

وأضاف: «هذا لم يحدث لي من قبل، سأعود إلى التدرب شهر يناير المقبل لأستعد للموسم الجديد، ونحقق أهدافنا بالنادي، وكذلك لكي أستعد لخوض بطولة كوبا أمريكا في صيف 2024».

وأكد ليونيل ميسي أن فكرة مشاركته في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك، تبدو صعبة، موضحاً: «لا أعلم إلى متى سأستمر في اللعب، أرغب في المواصلة حتى أشعر بعدم قدرتي على فعل المزيد، حين أكون بحالة بدنية لا تسمح لي بفعل ما أريده، لكن هذا ما سيخبرني به الزمن».

وتابع: «بالتأكيد أود خوض منافسات كأس العالم 2026، لكن هناك الكثير من الوقت حتى موعد تلك البطولة، ولا أفكر في المستقبل بتلك الطريقة، ولن أحضر مع منتخب الأرجنتين لمجرد المشاركة، لكن لأضيف للفريق، ووقتها سيكون عمري 39 عاماً، يبدو الأمر صعباً بالنسبة لي، لكن لنرى كيف ستكون حالتي البدنية وقتها».

يذكر أن ليونيل ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وهو ما قاده للفوز بجائزة الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته.