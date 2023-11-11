شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز يهاجم الجميع: رابطة الدوري تريد تدمير ريال مدريد ولا غنى عن السوبر الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» لمحاولتهما الإضرار بمصالح النادي.

وقال بيريز في حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية لريال مدريد، السبت، إن رابطة الدوري الإسباني تحاول تدمير النادي بشتى الطرق، واصفاً اتفاقية حقوق البث الأخيرة بأنها جيدة لخافيير تيباس، رئيس الرابطة، لكنها عار على كرة القدم.

وأوضح: «لقد أخذوا 11% من حقوق البث الخاصة بنا لمدة 50 عاماً دون إبلاغنا، وعلمنا بالأمر من وسائل الإعلام. ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو رفضوا الصفقة وأبلغوا رفضهم لرابطة الدوري لعدم قانونيتها، ليعلنوا تغييرات في الاتفاق، لكنها تخالف القوانين كذلك».

وتابع بيريز: «الاتحاد الإسباني لكرة القدم انضم إلينا في القضية بعدم قانونية الصفقة بين رابطة الدوري وصندوق استثمار CVC، لقد حصلوا على 11% من حقوقنا دون مقابل، إنهم آفة في كرة القدم وسأظل أشير إليهم بشكل دائم، كيف يجرؤون على أخذ أموالنا، نحن 100 ألف عضو، وأنتم أصحاب النادي، ويجب أن نحمي ريال مدريد».

وأكد فلورنتينو بيريز أن رابطة الدوري الإسباني حاولت التآمر على ريال مدريد عن طريق تشكيل جماعات ضغط للاستيلاء على ممتلكات النادي ومنحها للرابطة وحل مجلس الإدارة، موضحاً: «أشكر الأحزاب السياسية لمساندتنا وعدم دعم ذلك المخطط».

وهاجم بيريز موقف «ويفا» من رفض تنظيم دوري السوبر الأوروبي، قائلاً: «في العام المقبل سيتغير نظام دوري أبطال أوروبا، نحو صيغة غير طبيعية وسخيفة، لا تحمل أي معنى لكرة القدم».

ولفت إلى أن دوري أبطال أوروبا سيقام دون مباريات ذهاب وإياب، مع المزيد من المباريات، وهو ما يراه أمراً سخيفاً، بحسب صحيفة ماركا.

وطالب رئيس نادي مدريد بتخفيض قيمة اشتراكات بث المباريات، قائلاً: «يجب أن نجعل متابعة المباريات التليفزيونية أرخص، من غير المنطقي أن يدفع المشاهد 100 يورو لمشاهدة كرة القدم، هذا يمثل 10% من الحد الأدنى للأجور، أمر غير مقبول، إنهم لا يفكرون في الجمهور، ويحاولون تقديم مُنتج أسوأ».

وشدد فلورنتينو بيريز على أن كرة القدم تمر بأزمة غير مسبوقة، وأنه على الجميع التحرك قبل أن تتغير اللعبة وتفقد شكلها المعروف الآن، بسبب مسؤولي الاتحاد الأوروبي ورابطة الدوري الإسباني الذين لا يفكرون في الجمهور، مشيراً إلى أن الحل سيكون بتنظيم دوري السوبر الأوروبي وتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف على الأندية بشكل أكثر جدية.