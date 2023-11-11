موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهى لقاء الأهلي و الجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز أنتوني موديست مهاجم الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 37 بعد تسديدة سكنت شباك الجونة، وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للجونة بعد كرة عرضية من صبري رحيل التي تصطدم في يد محمد هاني، قبل أن يحرز بلحاج هدف التعادل للجونة قبل نهاية الشوط عبر ركلة جزاء.

رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد خوض 5 مباريات ، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن.





موعد مباراة الأهلي المقبلة:



يستعد الاهلي لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 25 نوفمبر الجاري.

