اخبار الرياضه

زد 2008 يصعق الزمالك بثنائية في بطولة دوري الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد 2008 ، علي فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم السبت بملعب نادي الزمالك ، ضمن منافسات الجولة التاسعه من بطولة دوري الجمهورية .

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وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على مؤازرة الفريق ، وتوجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

أحرز اهداف الفوز لفريق زد كلا من :
كريم جمعه هدف .
مروان محمد هدف .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :

مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا 
مدرب عام ك/ احمد كمال 
مدرب ك/ عبدالحميد محمد
مدرب حراس ك/ عمرو احمد
اداري الفريق ك/ يحيى معوض 
مدرب أحمال ك/  عمر جابر 
أخصائي د/ عمر مدحت
محلل فني ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول مهمات/ مازن درويش

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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