زد 2008 يصعق الزمالك بثنائية في بطولة دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد 2008 ، علي فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم السبت بملعب نادي الزمالك ، ضمن منافسات الجولة التاسعه من بطولة دوري الجمهورية .
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وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على مؤازرة الفريق ، وتوجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.
أحرز اهداف الفوز لفريق زد كلا من :
كريم جمعه هدف .
مروان محمد هدف .
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :
مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا
مدرب عام ك/ احمد كمال
مدرب ك/ عبدالحميد محمد
مدرب حراس ك/ عمرو احمد
اداري الفريق ك/ يحيى معوض
مدرب أحمال ك/ عمر جابر
أخصائي د/ عمر مدحت
محلل فني ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول مهمات/ مازن درويش