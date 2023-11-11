مانشستر يونايتد يصعق لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا غاليا على نظيره لوتون تاون مساء اليوم السبت في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ12 في الدوري المصري الممتاز .
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بدون أهداف بين مانشستر يونايتد ولوتون تاون .
في بداية الشوط الثاني سجل لينديلوف الهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 59 من أحداث الشوط الثاني .
وبدأ مانشستر يونايتد بهذا التشكيل لمباراة لوتون تاون
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: سيرجيو ريجيليون- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- ديوجو دالوت
في الوسط: سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز- كريستيان إريكسن
في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- أليخاندرو جارناتشو
ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر يونايتد على لوتون تاون بهدف دون رد .
بهذه النتيجة ، رفع مانشستر يونايتد عند النقطة 21 ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد لوتون تاون عن المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط .