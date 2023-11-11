شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: منعت الأهلي من اللعب بأريحية فى منتصف الملعب وقدمنا مباراة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، عن رضاه بالمستوى الذى قدمه فريقه خلال مباراته أمام الأهلي والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري.

قال عبد العال خلال تصريحات تليفزيونية، "طالبت لاعبي الجونة بعدم ترك لاعبي الأهلي يلعبون بأريحية فى منتصف الملعب، وتحدثت مع اللاعبين عن سيناريوهات المباراة، بحيث لو استقبلنا هدفا أن يتماسكوا ويحاولوا إدراك التعادل وهو ما تحقق".

وأضاف مدرب الجونة، "للأسف الهدف الذي دخل فى شباكنا نتيجة خطأ فى التعامل مع الكرة، وقلت للاعبين أنتم أديتم مباراة جيدة وتحققون نتائج طيبة ووصلتم للنقطة التاسعة".

وتابع، "خرجنا بالهدف الذي نريده لو لم نوفق فى الخروج بالثلاث نقاط نحقق التعادل، وهو ما تحقق، ونقدم مستويات طيبة منذ بداية الموسم".