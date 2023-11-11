شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي والجونة فى دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري دوري nile ، تقدم للأهلي أنتوني موديست في الدقيقة 37، وتعادل أحمد بلحاج للجونة فى الدقيقة 47.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في صدارة الدوري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، فيما وصل الجونة إلى النقطة التاسعة في المركز الثامن.

سجل الجونة هدفا مبكرا فى الدقيقة الأولى عن طريق أيمن موكا من خطأ فادح لمحمد الشناوي في إبعاد الكرة من أمام مرماه، حيث ارتطمت الكرة في جسم لاعب الجونة وارتدت في شباك الأهلي، قبل أن يلغي حكم الفار الهدف بداعي وجود لمسة يد على لاعب الفريق الساحلي.

بعد الهدف واصل الجونة الضغط على الأهلي فيما جاءت هجمات الاخير بشكل مُتباعد وعلى أستحياء شديد وغاب الخطورة الحمراء على مرمى الفريق الساحلي.

وسدد أحمد بلحاج كرة قوية للجونة مرت بجوار القائم في الدقيقة 26 وتواصل الهجوم الواضح من الجونة مع التراجع من الأهلي ، وعكس مجريات المباريات ينجح موديست في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 37 بعجما تلقى تمريرة من وسط الملعب عن طريق طاهر محمد طاهر إلى داخل منطقة الجزاء وتمكن أنتوني موديست من مرواغة دفاع الجونة وسددها في الزاوية اليسرى للمرمى مُعلناً الهدف الأول للأحمر.

بعد الهدف حاول أصحاب الأرض إدراك التعادل بهجمات مُتتالية وأحتسب الحكم ضبة جزاء للجونة بعدما لمست الكرة "يد" محمد هاني داخل منطقة جزاء الأهلي سجل منها أحمد بلحاج هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة كعادة الشوط الأول من الأهلي وحماسية من الجونة المُسيطر على اللقاء وفي الدقيقة 58 أجرى ماريل كولر مدرب الاهلي تغيير ثنائي بنزول ديانج وأمام عاشور بدلاً من أفشة وكريم نيدفيد.

حاول الاهلي زيادة الضغط الهجومي لكن دون جدوى خاصة في ظل الترابط من الجونة وشارك كرؤيم فؤاد بدلاً من حسين الشحات في الدقيقة 74.

وأجرى الأهلي تغييره الخامس بنزول كريم الدبيس في الدقيقة 82 بدلا من خالد عبد الفتاح لزيادة الفاعلية الهجومية وإرسال عرضيات لزملائه.

وأشهر الحكم محمد يوسف البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الحمراء لأحمد محمود لاعب الجونة بسبب عرقلة كريم فؤاد في الدقيقة 83، واستمر ضغط الأهلي على الجونة في الدقائق العشر الأخيرة في محاولة لتسجيل هدف الفوز، ولكن بدون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.