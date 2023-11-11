اخبار الرياضه

ترتيب دورى nile بعد مباراة الأهلى والجونة اليوم السبت 11-11-2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى nile بعد مباراة الأهلى والجونة اليوم السبت 11-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الأهلى تريتب جدول دورى nile بعد مواجهة اليوم، السبت 11-11-2023، برصيد 13 نقطة رغم خوضه 5 مباريات فقط، وحل بيراميدز فى المركز الثانى بنفس الرصيد.

جدول ترتيب الدورى

ترتيب الدورى

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة (دوري nile) ، تقدم للأهلي أنتوني موديست فى الدقيقة 37، وتعادل أحمد بلحاج للجونة فى الدقيقة 47.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في صدارة الدوري من 5 مباريات، فيما وصل الجونة للنقطة التاسعة فى المركز الثامن.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا