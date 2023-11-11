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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى nile بعد مباراة الأهلى والجونة اليوم السبت 11-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر الأهلى تريتب جدول دورى nile بعد مواجهة اليوم، السبت 11-11-2023، برصيد 13 نقطة رغم خوضه 5 مباريات فقط، وحل بيراميدز فى المركز الثانى بنفس الرصيد.جدول ترتيب الدورى
ترتيب الدورى
وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile) ، تقدم للأهلي أنتوني موديست فى الدقيقة 37، وتعادل أحمد بلحاج للجونة فى الدقيقة 47.
بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في صدارة الدوري من 5 مباريات، فيما وصل الجونة للنقطة التاسعة فى المركز الثامن.
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