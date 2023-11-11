ترتيب دورى nile بعد مباراة الأهلى والجونة اليوم السبت 11-11-2023

القاهرة - سامية سيد - تصدر الأهلى تريتب جدول دورى nile بعد مواجهة اليوم، السبت 11-11-2023، برصيد 13 نقطة رغم خوضه 5 مباريات فقط، وحل بيراميدز فى المركز الثانى بنفس الرصيد.

جدول ترتيب الدورى

ترتيب الدورى

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile) ، تقدم للأهلي أنتوني موديست فى الدقيقة 37، وتعادل أحمد بلحاج للجونة فى الدقيقة 47.