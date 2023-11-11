شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصل القاهرة الإثنين المقبل وينضم لتدريبات المنتخب الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الدولي المصري محمد صلاح إلى القاهرة قادما من انجلترا بعدا غدا الاثنين، حيث يرتبط بخوض مباراة مع فريقه ليفربول ضد برينتفورد في الخامسة مساء غد الأحد في آخر ظهور للاعب قبل التوقف الدولي.

ويحصل صلاح على راحة يوم الاثنين المقبل بعد وصوله، وينضم للتدريبات الجماعية مع منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل، حيث يشارك مع الفراعنة في تدريبات الثلاثاء والأربعاء، على أن يقود هجوم المنتخب ضد جيبوتي في موقعة الخميس.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، يوم 16 و19 نوفمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم الإثنين 13 نوفمبر المقبل، استعدادًا لمواجهة جيبوتي في القاهرة، ثم تطير البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 من الشهر نفسه، لمواجهة سيراليون.