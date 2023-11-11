بطولة إنكلترا: ولفرهامبتون يقلب الطاولة على توتنهام

الرياص - اسماء السيد - لندن: قلب ولفرهامبتون الطاولة على ضيفه توتنهام عندما حول تخلفه أمامه الى فوز 2 1 وحرمه من استعادة التوازن والصدارة ولو مؤقتا السبت في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وكان توتنهام في طريقه الى استعادة توزانه عقب الخسارة الاولى هذا الموسم امام تشلسي 1 4 الاثنين الماضي في المرحلة الحادية عشرة، عندما أنهى الوقت الأصلي متقدما بهدف مبكر للويلزي برينان جونسون في الدقيقة الثالثة، لكن ولفرهامبتون سجل هدفين في الوقت بدل الضائع عبر الإسباني بابلو سارابيا (90+1) والغابوني ماريو ليمينا (90+7).

سارابيا

ويدين ولفرهامبتون بفوزه إلى سارابيا الذي أدرك التعادل بعد أربع دقائق من دخوله مكان البرازيلي جواو غوميش، ثم صنع تمريرة هدف الفوز لليمينا بعد ست دقائق.

وحقق ولفرهامبتون فوزه الرابع هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارة، فرفع رصيده الى 14 نقطة وصعد الى المركز الثاني عشر مؤقتا.

في المقابل، مُني توتنهام بخسارته الثانية تواليًا فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب الذي يحلّ ضيفًا على تشلسي الأحد في قمة وختام المرحلة.

وبات توتنهام مهددا بالتراجع الى المركز الرابع في حال فوز أرسنال على بيرنلي لاحقا، وليفربول على برنتفورد الأحد.

ولم يقدم الفريق اللندني بمستواه الهجومي الرائع الذي أظهره منذ بداية الموسم حتى السقوط امام جاره اللندني، وبدا متأثرا بشكل كبير بغياب أبرز ركائزه الأساسية صانع ألعابه جيمس ماديسون والمدافع الهولندي ميكي فان دي فين والجناح الكرواتي إيفان بيريتشيتش والمهاجمان البرازيلي ريشاليسون وريان سيسينيون بسبب الاصابة، والمدافعان الارجنتيني كريستيان روميرو والايطالي ديستيني اوديجي بسبب الايقاف.

وبكر توتنهام بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثالثة عندما مرر الدولي السويدي ديان كولوشيفسكي كرة بطريقة رائعة الى المدافع الإسباني بيدرو بورو المتوغل داخل المنطقة فمررها عرضية تابعها جونسون من مسافة قريبة على يمين الحارس البرتغالي جوزيه سا.

دفاع

وكاد المدافع الدولي الجزائري ريان أيت نوري يدرك التعادل من انفراد داخل المنطقة أنهاه بتسديدة قوية ابعدها المدافع الويلزي بن ديفيس في توقيت مناسب الى ركنية لم تثمر (10).

وأنقذ الحارس الايطالي غوغلييلمو فيكاريو مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية عكسية لليمينا من داخل المنطقة (33).

وتابع فيكاريو تألقه بالتصدي لرأسية البرتغالي توتي من مسافة قريبة (45+3).

ونزل ولفرهامبتون بكل ثقله مطلع الشوط الثاني بحثا عن التعادل وكاد يفعلها عبر كونيا عندما تلقى كرة من أيت نوري عند حافة المنطقة فسددها بجوار القائم الايسر (53).

أهداف ضائعة

وأهدر الدولي الكوري الجنوبي هي تشان هوانغ كرة سهلة اثر دربكة أمام المرمى عقب ركلة ركنية سددها بجوار القائم الايسر للحارس فيكاريو (54).

وكاد البديل النمسوي ساشا كالايدتيتش يفعلها براسية من مسافةوقريبة مرت بجوار القائم الأيمن (85).

وأنقذ حارس مرمى ولفرهامبتون فريقه من هدف ثان بتصديه لتسديدة البديل الارجنتيني جيوفاني لوسيلسو (88).

ونجح سارابيا في إدراك التعادل عندما تلقى كرة داخل المنطقة من كونيا فروضها لنفسه بيمناه وسددها "على الطاير" بيسراه داخل المرمى (90+1).

وفي الوقت لاذي كان فيه الحكم تيموثي وود يستعد لإطلاق صارفته النهائية لعب ولفرهامبتون ركلة حرة من منتصف الملعب بسرعة حيث لعبها ليمينا الى سارابيا في الجهة اليمنى فتوغل ومررها عرضية تابعها ليمينا المنطلق من الخلف زاحفة داخل المرمى (90+7).

ويلعب لاحقا أيضا كريستال بالاس مع إيفرتون، ومانشستر يونايتد مع لوتون تاون، وبورنموث مع نيوكاسل يونايتد.