شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر أول نقطتين في الدوري المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقط الأهلي في فخ التعادل الايجابي أمام مضيفه الجونة بنتيجة 1-1 على ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة في مباراة مؤجلة ضمن المرحلة الرابعة من الدوري المصري لكرة القدم السبت.

وسجّل اللاعب الفرنسي أنتوني موديست هدفه الأول بقميص نادي الأهلي (37) فيما عادل النتيجة للجونة المغربي أحمد بلحاج (45+2 من ركلة جزاء) ليتقاسم صدارة هدافي الدوري برصيد 6 أهدف مع الأنغولي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

وأكمل الجونة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه أحمد محمود (83) لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي عند أربع مباريات وفقد أول نقطتين، ورفع رصيده إلى 13 نقطة ليرتقي إلى صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ، لكنّ الجونة أظهر عن فعالية وخطورة عاليتين على مرمى محمد الشناوي، بفضل سرعة تحركات مهاجميه.

وبخلاف مجريات المباراة، مرر طاهر محمد طاهر كرة طولية من الجهة اليمنى في عمق دفاع الجونة، سيطر عليها موديست، راوغ فيها المدافع داخل منطقة الجزاء وسدد داخل الشباك على يسار أحمد مسعود (37).

انتفض لاعبو الجونة سعياً لإدراك التعادل، وفي الدقيقة 45 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأصحاب الأرض اثر لمسة يد، فأنبرى بلحاج إلى الركلة بنجاح (45+2).