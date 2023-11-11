فارق النقطة يشعل مواجهة النجمة وجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستكمل مساء اليوم منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم قبل فترة التوقف الحالية والثالثة هذا الموسم تخللها أيام الفيفا الدولية التي تستمر لمدة تسعة أيام، حيث ستلعب مواجهتان مؤجلتان من الجولة التاسعة من المسابقة نظرا لمشاركة فريقي النجمة والفيصلي أخيرا في دور الـ(16) من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وتأهل فريق الفيصلي إلى دور ربع النهائي بعد تجاوزه النجمة بثلاثة أهداف دون رد. ويلتقي النجمة نظيره جدة على ملعب نادي البكيرية في البكيرية، ويحتل النجمة المرتبة الحادية عشرة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل جدة المرتبة العاشرة برصيد 13 نقطة، في المقابل يستقبل الفيصلي ضيفه الصفا على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، ويأتي الفيصلي في المرتبة السادسة برصيد 14 نقطة بينما يحتل الصفا المرتبة السادسة عشرة برصيد 6 نقاط. إحصائيات من دوري يلو: جرت حتى الآن (88) مباراة في (10) جولات، انتهت منها (72) بالفوز، و(16) بالتعادل، منها (6) إيجابية، و (10) سلبية.

بلغ عدد البطاقات الحمراء (15) بطاقة.

احتسبت حتى الآن (33) ركلة جزاء، منها (28) أحرزت، و(5) مهدرة.

ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن إلى (226) هدفا.

بلغ عدد مرات الفوز بنهاية الجولة داخل الأرض بواقع (47) انتصارا، بينما بلغ عددها خارج الأرض (25) انتصارا.

أقوى الفرق هجوما العدالة بـ(23) هدفا، بينما الأقل هجر بـ(5).

أقوى الفرق دفاعا العروبة والقادسية والبكيرية بـ(5) أهداف، فيما الأضعف القيصومة بـ(22).

أكثر الفرق فوزا العروبة بـ(9) انتصارات.

أكثر الفرق تعادلا البكيرية بـ(4) تعادلات.

أكثر الفرق خسارة القيصومة والصفا بـ(7).

أكثر الفرق حصولا على البطاقات الحمراوات فريق الفيصلي بـ(3) بطاقات.

أكثر الفرق حصولا على ركلات الجزاء، فريقا الترجي وهجر بـ(4) ركلات.

تعتبر الجولة الرابعة الأكثر ظهورا للبطاقات الحمراوات بـ(4) بطاقات.

أكثر الجولات احتسبت فيها ركلات الجزاء، الجولة الثامنة بـ(7) ركلات.



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