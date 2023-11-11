مالديني يقترب من الاتحاد..وبنزيما يتألق بهاتريك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف خبير الانتقالات الشهير، الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات متقدمة مع الأسطورة الإيطالية، باولو مالديني، ليشغل منصب المدير الرياضي الجديد في النادي الجداوي.

وقال رومانو من خلال حسابه الشخصي على موقع «إكس» (تويتر سابقا) أن مالديني هو المرشح الرئيس ليصبح مديرا رياضيا جديدا للاتحاد، وأصبح قريبا من خوض تجربة جديدة في بطولة دوري روشن السعودي.

وتابع الصحفي الإيطالي أن مالديني، المدير

الرياضي السابق لنادي ميلان، سيقرر مستقبله قريبا، مؤكدا أن النجم الكبير يدرس بصورة كبيرة قبول عرض الاتحاد، الذي أقال مؤخرا مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

إلى ذلك وقع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على «هاتريك» مميّز، أعاد فريقه الاتحاد، حامل اللقب، إلى سكة الانتصارات بتغلبه على ضيفه أبها بنتيجة 4-2 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، وذلك في أول مباراة له تحت إشراف مدربه المؤقت حسن خليفة، الذي يعوض البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، المقال من منصبه بعد الهزيمة المفاجئة أمام القوة الجوية العراقي 0-2 في دوري أبطال آسيا.

وسجل قائد «النمور» ثلاثيته في الدقائق (38 من ركلة جزاء و67 و69)، في حين تكفل البرازيلي إيغور كورونادو بتوقيع هدف الاتحاد الثاني في اللقاء والرابع في المجموع في الدقيقة (54)، فيما سجل هدفي أبها، الكاميروني كارل توكو إيكامبي وفهد الجميعة تواليا في الدقيقتين (51 و85).

وصعد الاتحاد الذي لم يذق طعم الفوز في المراحل الخمسة الماضية (هزيمتان مقابل 3 تعادلات) للمركز الخامس برصيد 24 نقطة، بينما تراجع أبها للمركز الثالث عشر مع 13 نقطة.