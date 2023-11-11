مانشيني يستبعد الغنام والبريكان من قائمة الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني، روبرتو مانشيني، قائمة الأخضر، استعدادا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ويستضيف الأخضر في السادس عشر من نوفمبر الجاري منتخب باكستان على استاد نادي الفتح بالأحساء، فيما سيحل الأخضر ضيفا على منتخب الأردن في الحادي والعشرين من نوفمبر على استاد عمان الدولي.

وشهدت قائمة الأخضر السعودي، العديد من المفاجآت؛ حيث تم استبعاد سلطان الغنام (النصر)، محمد كنو (الهلال)، فراس البريكان (الأهلي).

وسيغيب سلمان الفرج، قائد نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن المعسكر القادم؛ بسبب معاناته من الإصابة، وعدم عودته للتدريبات - حتى الآن -.

وضمت قائمة مانشيني (28) لاعبا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.

وسيقيم الأخضر معسكرا إعداديا في محافظة «الأحساء»، بدءا من اليوم.