شاهد.. كيف تضامن "أولتراس" ريال سوسيداد مع فلسطين؟

المنامة - ياسر ابراهيم - لم تشاهد الجماهير الرياضية عبر شاشات التلفزة ما فعله "أولتراس" نادي ريال سوسيداد الإسباني، قبل انطلاق المواجهة أمام ضيفهم بنفيكا البرتغالي، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



لكن "أولتراس" نادي ريال سوسيداد قام بنشر تفاصيل ما حدث، السبت، عبر تسجيل مصور، يظهر كيف تضامنوا مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للإبادة الجماعية في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 36 يوماً.



وارتدى أعضاء "أولتراس" نادي ريال سوسيداد الإسباني ملابس بيضاء، ووضعوا الأقنعة على وجوههم، ودخلوا قبل انطلاق المواجهة ضد بنفيكا البرتغالي، في دوري أبطال أوروبا، بعدما خُصص مكان لهم في ملعب "أنويتا".



وبعد وصولهم إلى مكانهم المخصص في ملعب "أنويتا"، قام أعضاء "أولتراس" ريال سوسيداد بالوقوف ورفع العلم الفلسطيني، مع القيام بسكب اللون الأحمر (يرمز لدماء المدنيين الأبرياء الذين استشهدوا في قطاع غزة".



المتابعون عبر شاشات التلفزة لم يقوموا بمشاهدة ما فعله "أولتراس" نادي ريال سوسيداد الإسباني، قبل انطلاق المواجهة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، بسبب عدم سماح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتوجيه رسائل سياسية أثناء خوض المباريات.



يذكر أن نادي ريال سوسيداد الإسباني قد تمكن من تحقيق انتصار على ضيفه بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وضمن التأهل إلى دور الـ16، بعدما تربع على صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 10 نقاط.

المصدر: مواقع إلكترونية



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