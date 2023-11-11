ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم يلا شوت السبت في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم يلا شوت السبت في الدوري الإسباني، يستعدّ ريال مدريد لأهمّ منعرج في الدوري الإسباني، قبل التوقف الشتوي منتصف الموسم، يخوض النّادي الملكي مباريات كثيرة ومهمّة، تبدأ من قمّة الجولة الـ12 أمام فالنسيا على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ويأمل الفريق الملكي الذي يهدف هذا الموسم لاستعادة لقب الدوري الإسباني بعد أن فقده الموسم الماضي لصالح غريمه برشلونة.

ريال مدريد يدخل مواجهة الليلة وعينه على استعادة صدارة الدوري الإسباني ولو بشكل مؤقت، فهو يحتل حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا.

12 مباراة خاضها ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فاز في 9 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر في واحدة فقط.

ويعول كارلو أنشيلوتي في مباراة الليلة على نجمه الأول، الإنجليزي جود بيلينجهام والذي سجل 10 أهداف هذا الموسم في الليجا، ليعتلي صدارة الهدافين، وهو أحد مفاتيح اللعبة الهامة في تشكيلة ريال مدريد.

ويحتل نادي فالنسيا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، ودائما ما تكون مبارياته أمام ريال مدريد مليئة بالحماس والندية.

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 29 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في لقائين وخسر مباراة وحيدة.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني اليوم

تقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وتحديدًا قناة beIN Sports HD1 الناقلة لمنافسات الدوري الإسباني.

معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في اليوم

خصصت شبكة قنوات بي إن سبورت، المعلق التونسي عصام الشوالي للتعليق على أحداث مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني.