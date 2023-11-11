كيف يستغل الزمالك فترة التوقف الدولي للعودة للطريق الصحيح

ياسر رشاد - القاهرة - تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، استغلال فترة التوقف الدولي لعودة القلعة البيضاء للطريق الصحيح والتي تقدر أحد عشر يومًا.

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يرغب معتمد جمال المدير الفني المؤقت للقلعة البيضاء وضع برنامج يشمل العديد من الاتجاهات خلال فترة التوقف الدولي لتحسين أداء الزمالك.

معتمد جمال

وضع برنامج تأهيلي للمصابين خلال فترة التوقف الدولي

من المقرر أن يضع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي برنامج طبي للرجوع نجوم الزمالك قبل انتهاء فترة التوقف الدولي حيث يشمل 7 لاعبين مصابيًا، سيف الدين الجزيري ومحمد عبدالغنى وعمر جابر ومصطفى شلبى، محمود حمدي الونش، نبيل عماد دونجا و محمود علاء ، ومن المقرر يضع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك برنامج تأهيلي عند استئناف تدريبات الفريق استعدادًا لبطولة الكونفيدرالية لعودة لاعبي الزمالك خلال الفترة القادمة.

تصحيح أخطاء الزمالك في المباريات السابقة

يستغل معتمد جمال التوقف الدولي لعمل العديد التمرينات الفنية والتكتيكية بجانب تصحيح أخطاء تمركزات المدافعين في اللقاءات السابقة.

استقطاب ناشئين لسد العجز في فريق الزمالك

أنشأت إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية فريق يكشف عن المواهب سواء في الناشئين وضم المواهب للفريق الأول في البطولات المختلفة، وفي حالة نجاح إدارة القلعة البيضاء فك القيد عن الفريق الأول تبحث عن مواهب يحتاجها القلعة البيضاء في الخارج لاستقطاب نجوم من خارج وداخل الدوري لهدف لعودة الفريق للتتويج بالبطولات.

تصحيح أخطاء تمركز الحراس

يعاني نادي الزمالك خلال الفترة الحالية عدم تواجد حارس ليحمي عرين الزمالك ،في خلال الفترة الحالية وتهتز شباك الزمالك في كل البطولات.

يسعى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عودة حراسة الزمالك بشكل جديد بجانب بظهورها بشكل مميز.

تعيين مدرب جديد

تبحث إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية على التعاقد مع مدرب فني أجنبي خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتحسين أداء الزمالك خلال الفترة القادم بجانب التتويج بالبطولات ومصالحة الجماهير القلعة البيضاء.

إقامة معسكر خلال فترة التوقف الدولي

ومن المقرر أن نشهد خلال الأيام القادمة إقامة معسكر خاص خلال فترة الدولي لتصحيح أخطاء الفريق في الفترة الماضية.