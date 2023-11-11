ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتاز "دوري نايل"، وذلك بعد مواجهة الأهلي أمام الجونة اليوم ضمن مؤجلات الدوري، لنعرض لكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة السادسة.

سجل احمد بلحاج مهاجم نادي الجونة هدف فريقه الوحيد في شباك النادي الأهلي اليوم السبت، ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بالتساوي مع مابولولو مهاجم نادي الاتحاد السكندري.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السادسة

وضمت قائمة الهدافين لاعب وحيد من أندية الجونة والاتحاد السكندري وبلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا ونادي زد والأهلي، وجاء الترتيب كالتالي:-

أحمد بلحاج "الجونة" 6 أهداف.

كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" 6 أهداف.

حسام أشرف "بلدية المحلة" 5 أهداف.

أحمد قندوسي "سيراميكا كليوباترا" 5 أهداف.

مصطفي زيكو "نادي زد" 5 أهداف.

بيرسي تاو "الأهلي" 4 أهداف.

يحتل الاهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 هدف بفارق الاهداف عن بيراميدز الثاني، مع العلم ان المارد الاحمر لدية لقاء مؤجل، بينما ياتي نادي الزمالك في المركز العاشر برصيد 8 نقاط وقط لعب جميع مبارياته.

تستكمل مباريات الدوري المصري يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري بعد فترة التوقف الدولي الحالية، لخوض مواجهات تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهتي جيبوتي وسيراليون.