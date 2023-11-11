بلحاج عن مواجهة الأهلي: قدمنا مباراة عالمية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد بلحاج، لاعب الجونة على أن فريقه قدم مباراة عالمية أمام الأهلي، في المواجهة التي شهدها ملعب الفريق الساحلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وشدد بلحاج في تصريحات تلفزيونية على أن الجونة ظهر بشكل مميز خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أن الفريق كان يلعب من أجل الفوز.

وأوضح المغربي أن الجونة أهدر العديد من الفرص المؤكدة للتهديف، ليؤكد على أن التوفيق لم يحالف الفريق خلال الشوط الأول من المباراة.

وأضاف"كنا نستحق التقدم في الشوط الأول، والمدرب علاء عبد العال طالبنا بين الشوطين بتكرار نفس الأداء المميز".

وتابع: "لدي سعادة كبيرة من أجل فريقي، وليس لأنني قمت بإحراز هدفي السادس في مشواري بالدوري المصري".

وأختتم بلحاج تصريحاته: "ل أرغب في الحديث عن فريق آخر، لكني سأتحدث عن مباراة اليوم، لقد قدمنا مباراة عالمية".

علاء عبد العال يشكر لاعبوه

في سياق متصل، وجه علاء عبد العال التحية للاعبيه على الأداء القوي الذي ظهروا عليه خلال مواجهة المارد الأحمر، مشيرًا إلى أن الأهلي يلعب دائمًا على الفوز.

وتابع: "خلال الشوط الثاني تعرض فريقي للضغط من لاعبي الأهلي وحدثت حالة الطرد، ولكن هذا طبيعي، كريم ممدوح كان مُنزعجًا عند استبداله، ولكن أعذره، كنت أريد أن أؤمن الفريق دفاعيًا للحفاظ على نقطة التعادل".

وأردف علاء عبد العال تصريحاته: "رغبت في أغلاق المساحات، كما تحدثت مع اللاعبين على أنهم لعبوا مباراة جيدة".

وأختتم: "والحمد لله خرجنا بالهدف الذي نريده، وهو إذا لم نفز تعادلنا، كنا ندًا للأهلي بشكل قوي ولم ندافع طوال اللقاء".