النصر يضرب الوحدة بثلاثية ويطارد الهلال نحو صدارة الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على الوحدة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم فريق النصر بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق النجم أليكس تيليس، ثم أضاف اللاعب عبد الإله علي العمري الهدف الثاني في الدقيقة 39 من ليخرج العالمي من الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة.

وفي الدقيقة 49 من عمر المباراة تمكن النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو من اقتناص الهدف الثالث للنصر، في حين سجل أنسيلمو دي مورايس هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام – عبد الإله العمري – محمد آل فتيل – أليكس تيليس

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سامي النجعي – أوتافيو مونتيرو

الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

بينما تواجد على مقاعد بدلاء النصر كل من راغد النجار وعبد الله مادو وعلي لاجامي ومحمد قاسم وعبد المجيد الصليهم وعلي الحسن وسيكو فوفانا وعبد الرحمن غريب وخالد الغنام.

بهذا الانتصار رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 31 ليبقى في المركز الثاني ويواصل ملاحقة الهلال المتصدر لجدول الدوري بـ35 نقطة، في حين توقف رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع بدوري روشن.