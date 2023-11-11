هاري كين يتفوق على ليفاندوفسكي ويحقق رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني

نجح المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، في تحطيم الرقم القياسي الذي حققه روبرت ليفاندوفسكي نجم البافاري السابق.

وحقق بايرن ميونخ الفوز على نظيره هايدنهايم، برباعية مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الألماني، اليوم السبت.

ورفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 29 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني، بشكل مؤقت.

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فيما تمكن هاري كين أن يرفع رصيده من الأهداف إلى 17 هدفًا، محتلًا صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني ليسجل رقمًا قياسيًا بذلك متجاوزًا الرقم المسجل باسم روبرت ليفاندوفسكي، علمًا بأن الأخير أحرز 16 هدفًا في 11 مباراة،

وتجاوز هاري كين كل من نيكلاس فولكروغ والفرنسي كريستوفر نكونكو اللذين تشاركا صدارة هدافي البوندسليغا ب16 هدفًا مع نهاية الموسم بأسره.