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نيوكاسل يسقط أمام بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي

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نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

انتهت أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد نظيره بورنموث التي جرت بين الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة .

في ختام مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، تكبد نيوكاسل هزيمة مفاجئة أمام بورنموث بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأخير.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من المباراة بعدما فشل كلا اللاعبين في الوصول لمرمى المنافس الآخر على مدار الـ45 دقيقة.

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وفي الشوط الثاني نجح فريق بورنموث في تسجيل هدفين وحسم المباراة لصالحه وحصد 3 نقاط ثمينة في مشواره بالبريميرليج.

وسجل اللاعب دومينيك سولانكي هدفي اللقاء في الدقيقتين 60 و73 على التوالي.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد نيوكاسل عند 20 نقطة ليحتل المركز السابع في الترتيب العام، بينما ارتفع بورنموث إلى المركز 17 برصيد 9 نقاط، محققًا فوزاً هامًا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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