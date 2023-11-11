طلب عاجل بعودة سيد عبدالحفيظ إلى الاهلي بعد التعادل مع الجونة

طالبت جماهير النادي الاهلي بضرورة عودة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في القلعة الحمراء وذلك بعد الاخفاقات المتكررة للفريق في الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك بعد تعادل الاهلي مع الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2023 – 2024.

ودشنت جماهير الاهلي هاشتاج “سيد عبد الحفيظ” على منصة “X” تويتر سابقًا للمطالبة بعودته لمنصب مدير الكرة نظرًا لتراجع مستوى اللاعبين في الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضًا – تصرف غريب من حكم مباراة أرسنال وبيرنلي ضد النني

وكتب أحد الجماهير “عشان الاهلي يرجع لازم سيد عبد الحفيظ يرجع”، وأضاف آخر “سيد عبد الحفيظ كان بيرجع كولر عن اللي بيعمله ده”.

بينما علق أحد المشجعين قائلًا: ” سيد عبد الحفيظ كان له علاقه وكلام مع اللاعبين ينتج أثره فى الملعب”، وعلق آخر: “غياب سيد عبد الحفيظ دمر الفريق”.

يذكر أن النادي الاهلي تعادل مع الجونة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.