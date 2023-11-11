النصر يضرب الوحدة بثلاثية ويواصل مطاردة الهلال على صدارة الدوري السعودي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على نظيره الوحدة في الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري روشن السعودي، والتي جمعت الفريقين اليوم السبت.

وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الوحدة، على ستاد مدينة الملك عيد الغزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري روشن السعودي.

وسجل أليكس تيليس الهدف الأول للنصى في شباك الوحدة في الدقيقة 12 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء ليسددها مباشرة سكنت الشباك.

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وأضاف الهدف الثاني للنصر اللاعب عبد الإله العمري في الدقيقة 39، من عرضية من مارسيلو بروزوفيتش.

وسجل رونالدو الهدف الثالث للعالمي في الدقيقة 49 من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ فادح من وليد باخشوين لاعب الوحدة خلال اعادة الكرة إلى حارسه.

وألغى حكم المباراة رابع أهداف النصر الذي سجله البرازيلي أندسون تاليسكا في الدقيقة 62، وذلك يعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود تسلل من رونالدو المتداخل في الكرة.

وأحرز هدف الوحدة الوحيد في المباراة اللاعب أنسيلمو دي مورايس، في الدقيقة 82.

وألغى حكم المباراة الهدف الرابع للنصر الذي سجله عبد الرحمن غريب في الدقيقة7+90، بعد العودة لتقنية الفيديو.

ويحتل النصر وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 31نقطة، جمعهم من 13 مباراة، خلف الهلال صاحب الصدارة برصيد 35 نقطة.