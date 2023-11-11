رونالدو يعادل هالاند وهاري كين بعد هدفه في شباك الوحدة.. فيديو

عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي رقم هالاند نجم مانشستر سيتي وهاري كين لاعب بايرن ميونخ بعد هدفه في شباك الوحدة بالدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدف النصر الثالث في شباك الوحدة خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليا على ستاد مدينة الملك عيد الغزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري روشن السعودي.

‏ووصل رونالدو لهدفه رقم 45 في عام 2023، ليتعادل مع الثنائي، إيرلينغ هالاند صاحب الـ(45 هدف)، هاري كين صاحب الـ (45 هدف).

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أودخل رونالدو مع هاري كين و هالاند قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف في العالم في عام 2023.

ويتقدم فريق النصر على نظيره الوحدة بثلاثية نظيفة في المباراة المقامة على ستاد مدينة الملك عيد الغزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري روشن السعودي.

تشكيل النصر لمباراة الوحدة في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام – عبد الإله العمري – محمد الفتيل – أليكس تيليس.

الوسط: مارسيليو بروزوفيتش – سامي النجعي – أوتافيو نونتيرو.

في الهجوم: تاليسكا – رونالدو – ساديو ماني.

ويحتل النصر وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة، جمعهم من 12 مباراة، موقعًا على 9 انتصارات وتعادل وهزيمتين.

بينما يأتي فريق الوحدة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 16 نقطة.